- Ekonomi

"HALKIN SESİNE KULAK VERİLMELİ VE ERKEN SEÇİM YAPILMALIDIR!"

Yerli ve Milli Parti (YMP) Emeklilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atıcı, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sandıktan çıkan sonucun erken seçimi işaret ettiğini belirten Atıcı:" Türkiye'nin daha da kötüye gitmemesi için erken seçim şart"dedi.

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"HALKIN SESİNE KULAK VERİLMELİ VE ERKEN SEÇİM YAPILMALIDIR!" mask

Mehmet Atıcı ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin gün geçtikçe ekonomik, sosyal ve siyasal olarak geriye gittiğini ifade eden Atıcı ivedilikle erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyerek:

"31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar değişim dedi. Bu değişim furyasını en çok emeklilerin gayretiyle başarabildik. Bu sadece bir belediye seçimi değildi. Bu seçim vatandaşların erken seçim çağrısı seçimiydi. Çünkü AKP iktidarı her ne kadar ekonomik kriz yok dese de tencerenin götüremeyeceği hiçbir iktidar yoktur. Halkın cebine dokunduğun an, halk en büyük cevabı sandıkta verir. Halkın bizlere sandıkta ne mesaj verdiğini çok iyi farkındayız. Ekonomik krizi yok sayanların aksine ekonomik, sosyal ve siyasal bir kriz olduğunu kabul ediyor, bu krizin ancak iktidar değişimi ile çözüme kavuşacağının altını çiziyoruz. Bu kapsamda ivedilikle halkın çaresine kulak verilmeli ve erken seçim yapılmalıdır"dedi.
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19 Nis 2024 - 10:17 - Ekonomi

Mahreç  İrem Güler

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