Altında ani hareketin 2 nedeni

Öte yandan altın fiyatları son zamanların en sert hareketini gösteriyor. Altın piyasası geçen hafta cuma günü tarihi rekor kırdıktan sonra yeni haftada dalgalı bir seyir izliyor. Savaşın getirdiği belirsizlik döneminde altında kalmak mantıklı mı? Gram altın için tahminler neler? Şu anda borsa, altın döviz ve mevduat arasında bir seçim yapmak durumunda kalınsa portföylerde ağırlık ne olmalı? En güvenli altın ve mevduat mı?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle borsadaki satış baskısının sadece Türkiye ile ilgili bir alakası yok. İsrail ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklı bölgesel bir risk olduğu için burada jeopolitik riskler daha da ağır basıyor. ABD’de enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu da faiz indirimi öngörülerini öteledi. Bunun da piyasalara olumsuz bir yansıması var. Bunun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Büyüme hedefleri Rusya, Çin, ABD, Avrupa ve Türkiye de dahil yukarı çekilmeye başlandı. Bu da önümüzdeki süreçte borsaya olumlu yansıyabilir.

'YABANCI YATIRIMCILAR TÜRKİYE POZİSYONLARINI ARTIRABİLİR’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’deki sunumları yabancı yatırımcıya taze bilginin ulaşmasını da sağladığı için büyük ihtimalle yabancı yatırımcı Türkiye pozisyonlarını artırma eğilimine girebilir. Yerel seçimden sonra Bakan Şimşek’in yabancı ‘yatırımcı gelebilir’ şeklinde bir açıklaması vardı. Yakın zamanda da ‘yabancı yatırımcı ilgisi var’ şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Jeopolitik riskler arttıkça yabancılar daha muhafazakar davranacağı için sadece Türkiye için değil gelişmekte ülkelere olan pozisyonlarını artırmakta biraz daha çekinceli davranabilir. Kaldı ki biz jeopolitik risklerin çok yakınında olduğumuz için daha fazla etkilenme riskimiz var.

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN NEYE İHTİYAÇ VAR?

Endeksin daha da yukarı gidebilmesi için not artırımı veya gri listeden çıkış haberlerine ihtiyacımız olabilir. Bu haberler yabancı yatırımcının daha fazla ilgisini çekeceğinden borsada yabancı payını artırabilir.

10 BİN PUAN HEDEFİ KISA VADEDE GELİR Mİ?

Borsada 10.000 seviyesi dış piyasa koşullarına bağlı olarak kolayca görülebilecek bir seviye. İran-İsrail sorunu biterse bu ihtimal daha da artar. Olası düşüşlerde ise 9400 puan desteği oldukça güçlü. Önümüzdeki aylarda 10.000 seviyesinin kırıldığını görebiliriz. Ancak global ekonomide faiz indirimi beklentisi bozulursa süre uzayabilir.

ALTINDA ANİ HAREKETİN İKİ NEDENİ!

Altın piyasasının durumu biraz daha farklı. Jeopolitik riskler altına yarıyor. İran-İsrail atışmasının bir savaşa dönüşme riski altında bir alım dalgası oluşturdu. ABD’de enflasyonun yüksek çıkması faizin daha da yükseltilebileceği senaryolarını beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda paranın altına doğru kayması daha yüksek bir olasılık. Son zamanlarda altın fiyatlarındaki hareketin arkasındaki iki neden bunlardır.

ŞU ANDA ALTIN DİĞER YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE AVANTAJLI MI?

Şu anda altında kalmak mantıklı. ABD’de enflasyon riski daha da ortaya çıkmaya başladı, jeopolitik riskler devam ettiği sürece her an bir kırılma yaşanabilir korkusuyla yatırımcı altın tutma eğilimini artıracaktır. Altın biraz daha avantajlı gibi gözüküyor.

GRAM ALTIN İÇİN 2600 TL HEDEFİ

Gram altın, ons altından etkileniyor. Ons altında yön yukarı olduğu sürece yeni zirveleri test etme ihtimalimiz fazla. Yabancı yatırımcı girişi dövizde aşağı yönlü baskı oluşturursa o zaman gram altında dolar/TL’nin gevşemesi ile bir düşüş söz konusu olabilir. Şimdilik gram altında büyük bir düşüş beklemiyoruz.

2500 TL olan gram altının spot fiyatı önümüzdeki günlerde 2600 TL seviyelerini test edebilir.

‘ALTIN DÖVİZDEN DAHA FAZLA KAZANDIRACAKTIR’

Borsa uzun vadeli düşünüldüğü sürece yükselişine devam edebilir. Altın biraz daha güvenlik amaçlı tutulabilen bir ürün. Döviz global piyasalarla ilişkisi olanların kur riski almaması için önemli. Bir seçim yapmak gerekirse ağırlıklı olarak mevduat sonra altın daha sonrası için borsa portföylerde olabilir. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Altın, dövizden daha fazla kazandıracaktır diye düşünüyorum.”