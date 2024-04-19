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Diyabet Hastalarında Gözlere Dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

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Diyabet Hastalarında Gözlere Dikkat! mask

Diyabet gözler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve çeşitli göz sorunlarına ve potansiyel komplikasyonlara yol açabilir. Bu göz sorunları genellikle toplu olarak diyabetik göz hastalıkları olarak adlandırılır. Başlıca diyabetik göz hastalıkları şunlardır:

*Diyabetik Retinopati: Diyabetik retinopati, gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı doku olan retinadaki kan damarlarını etkileyen yaygın ve potansiyel olarak ciddi bir göz rahatsızlığıdır. İki ana diyabetik retinopati türü vardır:

*Proliferatif olmayan diyabetik retinopati (NPDR): Bu diyabetik retinopatinin erken evresidir. Zayıflamış kan damarları, mikroanevrizmalar ve retinada küçük şişlik alanları içerir. Bu aşamada görme etkilenmeyebilir.

*Proliferatif diyabetik retinopati (PDR): Bu ileri aşamada, retinada anormal şekilde yeni kan damarları büyür. Bu damarlar gözün içine kanayarak ciddi görme kaybına yol açabilir.

*Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ): DMÖ, retinanın keskin ve ayrıntılı görmeden sorumlu merkezi kısmı olan makulada sıvı biriktiğinde ortaya çıkar. Şişme ve iltihaplanma görme bozukluğuna veya kaybına yol açabilir.

*Katarakt: Diyabetli kişilerde diyabeti olmayanlara göre daha erken yaşta katarakt görülme olasılığı daha yüksektir. Katarakt göz merceğini bulanıklaştırır ve görme bozukluğuna yol açabilir.

*Glokom: Glokom, optik sinir hasarı ve görme kaybıyla sonuçlanabilen bir grup göz rahatsızlığıdır. Diyabetli kişilerde açık açılı glokom gelişme riski yüksektir.

*Retina Dekolmanı: Diyabet, retinanın alttaki dokudan uzaklaşarak görme kaybına yol açtığı retina dekolmanı gelişme riskini artırabilir.

Diyabetik Göz Sorunlarını Önleme ve Yönetme:

*Düzenli Göz Muayeneleri: Yıllık göz muayeneleri, diyabetik göz sorunlarını daha yönetilebilir oldukları erken dönemde tespit etmek için çok önemlidir.

*Kan Şekeri Kontrolü: Kan şekeri seviyelerinin sıkı kontrol altında tutulması diyabetik göz hastalıklarının riskini ve ilerlemesini azaltmaya yardımcı olabilir.

*Kan Basıncı Kontrolü:  Yüksek kan basıncı diyabetik göz sorunlarını daha da kötüleştirebilir, bu nedenle kan basıncını kontrol etmek önemlidir.

*İlaçlar ve Tedaviler: Diyabetik göz hastalıkları için, spesifik duruma ve ciddiyetine bağlı olarak lazer tedavisi, enjeksiyonlar ve ameliyat dahil olmak üzere çeşitli tedaviler mevcuttur.

*Sağlıklı Yaşam Tarzı: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sigara içmemeyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi, diyabetik göz sorunları ve diyabetle ilgili diğer komplikasyonların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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19 Nis 2024 - 10:37 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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