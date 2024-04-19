- Ekonomi

MB dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası’nın dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu. Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentilerine düşüş gözlemlendi.

MB dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı mask

Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre dolar kurunun 2024 yılı sonunda 40,01 lira olması bekleniyor. Bu rakam bir önceki ankette 40,53 lira seviyesindeydi.

Dolar kuru için 12 sonrası için beklenti ise 42,79 liradan 42,47 liraya geldi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mart anketinde yüzde 44,19 iken nisan anketinde yüzde 44,16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7'ye geriledi.

Kaynak: YENİÇAĞ

# oldu, 2024, Merkez Bankası

19 Nis 2024 - 10:55 - Ekonomi

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