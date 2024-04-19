Dolar yeni rekora koşuyor

Büşra Kapan'ın haberine göre, Dolar dün gece resmi rakamlarda 32,64 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bugün yeni rakamları görme yolunda hızla ilerliyor.

Dolar/TL kuru 09.00’da 32,59 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

Türk Lirası’nda derinleşen kayıplar, döviz tarafında yeni rekorları daha da hızlandırıyor.

Her gün değersizleşen TL, neredeyse bir çok para birimi karşısında düşüş kaydediyor.

Bu görünüm Euro/TL tarafında da geçerli. Euro/TL’de de yükselişler tam gaz devam ediyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,74 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Kaynak: YENİÇAĞ