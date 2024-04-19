Dolar yeni rekora koşuyor

Büşra Kapan'ın haberine göre, Dolar dün gece resmi rakamlarda 32,64 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bugün yeni rakamları görme yolunda hızla ilerliyor.
Dolar/TL kuru 09.00’da 32,59 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.
Türk Lirası’nda derinleşen kayıplar, döviz tarafında yeni rekorları daha da hızlandırıyor.
Her gün değersizleşen TL, neredeyse bir çok para birimi karşısında düşüş kaydediyor.
Bu görünüm Euro/TL tarafında da geçerli. Euro/TL’de de yükselişler tam gaz devam ediyor.
Euro/TL aynı saat diliminde 34,74 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.