İsmet Yılmaz Yenigün kalbine yenildi

Derince Dolanlı mahallesi sakinlerinden 75 yaşındaki İsmet Yılmaz Yenigün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yenigün dün (18 Nisan) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün (19 Nisan) Derince Yenikent Merkez Camii’nde kılınacak Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Derince Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.