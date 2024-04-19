Kocaeli'nin lastik devi personel alacak

Başiskele’de faaliyet gösteren ÖZKA Lastik uzun zamandır personel alımı için iş ilanları yayınlıyordu. Bu kadar işçi almasının sebebi ise firmanın kapasite artışı yapıyor olması. Dış lastik üretimi yapan tesiste, yeni parsel ilavesi ile genişletilecek ve yıllık üretim miktarı 25 bin 413 tona çıkarılacak.
YILDA 10 BİN 500 TON
32 bin 578 metrekare alanda üretim yapan ÖZKA Lastik’in hazırladığı ÇED Raporuna göre, tesiste halihazırda bulunan 4 roll kalender, mevcut tesisten sökülecek ve yerine yeni pres ilaveleri yapılacak. Kapasite artışının ikinci etabında ise, tesise ilave edilecek yeni parsel alanında 3 bin 380 metrekarelik yeni bir kapalı alan yapılacak ve bu tesiste tek vardiyada yılda 10 bin 500 ton, 3 vardiyada ise yılda yaklaşık 31 bin 500 ton üretim yapılacak.
PERSONEL SAYISI ARTACAK
ÖZKA Lastik’in, söz konusu yeni proje ile birlikte personel sayısını 260’tan ise 350’ye yükseltmesi planlanıyor. Söz konusu kapasite artışının tahmin edilen bedeli ise 1 milyar 491 milyon 600 bin lira.
Kapasite artışı için ÇED Raporunu hazırlayan firmanın başvurusunda süreç Halkın Katılım Toplantısına geldi. ÖZ KA Lastik, önümüzdeki günlerde projesini Başiskeleli vatandaşlara anlatacak. ÇED toplantısının yapılacağı yer ve tarih ise henüz açıklanmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.