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İzmir'de deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

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İzmir'de deprem mask

Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre saat 11.02’de gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
# acil

19 Nis 2024 - 11:30 - Asayiş

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