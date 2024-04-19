Mersen’de işçiler grev kararı aldı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in 2022 yılında yetki aldığı Mersen’de işçiler greve çıktı.
'HAK MÜCADELESİNİ BÜYÜTME GÜNÜDÜR'
Fransız sermayeli Mersen’de, işçiler yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. X hesabından paylaşım yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, “Dünya çapında 33 ülkede 50 den fazla üretim tesisi bulunan Fransız şirketin işçileri yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. Sendikal haklarımızı tanımayan ‘Fransız’ patrona karşı; gün, grev boylarında ekmek ve hak mücadelesini büyütme günüdür” ifadelerini kullandı.
Kaynak: GAZETE DUVAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.