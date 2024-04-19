Mersen’de işçiler grev kararı aldı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in 2022 yılında yetki aldığı Mersen’de işçiler greve çıktı.

'HAK MÜCADELESİNİ BÜYÜTME GÜNÜDÜR'

Fransız sermayeli Mersen’de, işçiler yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. X hesabından paylaşım yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, “Dünya çapında 33 ülkede 50 den fazla üretim tesisi bulunan Fransız şirketin işçileri yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. Sendikal haklarımızı tanımayan ‘Fransız’ patrona karşı; gün, grev boylarında ekmek ve hak mücadelesini büyütme günüdür” ifadelerini kullandı.

Kaynak: GAZETE DUVAR