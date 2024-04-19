Geleceğin kadın şefleri ustalık belgelerini aldı

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Pastacılık Akademisi'nde geleceğin pasta şefleri uzman eğitmen eşliğinde yetişiyor. Yüzlerce Başiskele'nin eğitim aldığı akademide, ustalık belgesi almaya hak kazanan kadınlar belgelerini Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'den aldı. Kadının toplumdaki yeri ve öneminin her zaman farkında olduklarını dile getiren Özlü, “Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar ve hizmetler üretiyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu tür kurslarımız yeni dönemimizde artarak daha çok katılımla devam edecektir. Bu kurslarımızla kadınlarımıza, birer altın bilezik armağan ettiğimizi düşünüyorum. Atölyelerimiz aracılığıyla, kadınlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmeye yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz.” diye konuştu.