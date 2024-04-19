Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Pastacılık Akademisi'nde geleceğin pasta şefleri uzman eğitmen eşliğinde yetişiyor. Yüzlerce Başiskele'nin eğitim aldığı akademide, ustalık belgesi almaya hak kazanan kadınlar belgelerini Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'den aldı. Kadının toplumdaki yeri ve öneminin her zaman farkında olduklarını dile getiren Özlü, “Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar ve hizmetler üretiyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu tür kurslarımız yeni dönemimizde artarak daha çok katılımla devam edecektir. Bu kurslarımızla kadınlarımıza, birer altın bilezik armağan ettiğimizi düşünüyorum. Atölyelerimiz aracılığıyla, kadınlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmeye yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz.” diye konuştu.
Geleceğin kadın şefleri ustalık belgelerini aldı
Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Pastacılık Akademisi’nde geleceğin kadın şefleri eğitimlerini tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazandı.
19 Nis 2024 - 12:09 - Eğitim Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.