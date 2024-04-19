Giyim mağazasında ölü bulundu!

Olay dün Gebze’de bulunan Turkuaz Giyim Mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibi Ercan Doğan’ı hareketsiz görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Doğan’ın ölümünü şüpheli bulunca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ASTIM HASTASI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ercan Doğan’ın cenazesi Adem Yavuz Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adem Yavuz Mezarlığı’ında toprağa verilecek. 3 çocuk babası Ercan Doğan’ın astım hastası olduğu öğrenildi