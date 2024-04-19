Derince’de Çocuk Bayramı Şenliği

COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANACAK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de coşku içerisinde kutlanacak. Cumhuriyetimizin Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün dolayısıyla Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikler Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. 23 Nisan Salı günü iki ayrı saatte gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere tüm çocuklar velileriyle birlikte davetli.
ÜCRETSİZ TİYATRO GÖSTERİMİ
Derince Belediyesi’nin Harikalar Sahili’nde yer alan Gösteri Merkezi’nde düzenleyeceği ‘Arkadaşım Ben Geldim’ konulu müzikli danslı çocuk oyunu gösterisi 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki ayrı seans olarak sahneye konulacak. Tiyatro gösterisinin yanı sıra çocuk eğlencelerinin de yer aldığı etkinlikler boyunca programa katılan çocuklara pamuk şeker ikramı da gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.