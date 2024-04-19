Başkan Gökçe Muhtarlarla Buluştu

MUHTARLARLA İLK BULUŞMA

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, seçim sürecinin ardından mahalle muhtarları ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede Çenedağ Mahallesi Muhtarı Osman Koçyiğit, Çınarlı Mahallesi Muhtarı Salih Rıdvan Kara, Deniz Mahallesi Muhtarı Murat Başer, Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Dilara Kaya Oltulu, Fatih Sultan Mahallesi Muhtarı Bülent İçen, İbni Sina Mahallesi Muhtarı Gökhan İlten, Mersincik Mahallesi Muhtarı Yakup Çolak, Sırrıpaşa Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldırım, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız, Yenikent Mahallesi Muhtarı Erol Küçük, Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, Geredeli Mahallesi Muhtarı İbrahim Özkul, Karagöllü Mahallesi Muhtarı İbrahim Asiltürk, Kaşıkçı Mahallesi Muhtarı Feridun Ergün, Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç ve Toylar Mahallesi Muhtarı Turan Binici hazır bulundu.

BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞI

Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan muhtarlara teşekkür eden ve görevlerinde başarılar dileyen Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “İlçemizin güzel mahallelerine hizmet etmek üzere göreve başlayan muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Birlikte yönetim anlayışıyla Derince'mizi daha da ileri taşıyacağız. Muhtarlarımız Derince’yi ileriye taşımak adına sorumluluk üstlendiler. Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda sorumluluk alan herkes bizim için çok önemlidir. Bu kenti daha yaşanabilir hale getirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi. Muhtarların öncelikli olan talep ve şikayetlerini de dikkatle dinleyen Başkan Gökçe, çözüm önerilerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.