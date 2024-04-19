BAĞIRSAK SAĞLIĞI BOZUKLUĞUNUN 7 İŞARETİ!

Vücudumuzda iyi ve kötü bakteriler bir arada bulunur ancak maalesef bazan kötü bakteriler hakimiyet sağlayarak disbiyosise neden olurlar.

Disbiyosis mikrobiyota dengesinin bozulması demektir ve pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bu işaretler mikrobiyotanın dengesinin bozulduğunu açıkça gösterir:

1- Midenizde rahatsızlık hissetmek.

2- Bazı yiyeceklere istek duymak

3- Kilonun bir yukarı bir aşağı oynaması

4- Kaygılı veya karamsar hissetmek

5- İyi uyuyamamak

6- Ciltte reaksiyonlar olması

7- Otoimmün bir bozukluk olması

Mikrobiyota sağlığını nasıl düzeltiriz:

Doğru beslenmek mikrobiyotayı iyileştirmenin ilk adımıdır. Rush Üniversitesi Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Bölümü başkanı Dr. Ali Keshavarzian'a göre yediklerimizle bağırsak bakterilerimizi 24 saat içinde bile değiştirebiliriz.

⚠️ Yediklerimizle iyi bakterilerimizi besleyip kötü bakterilerimizi aç bırakabiliriz. ⚠️

İşlenmiş gıdalar, ekmek, hamur işleri gibi yiyecekler yerine sebzeler, tohumlar ve kuruyemişlerleri tercih edebiliriz.

Probiyotik yani canlı bakteri içeren fermente yiyecekleri bolca tüketmeliyiz.

Ayrıca iyi bakterileri besleyen prebiyotik yiyecekleri de tüketmek iyi olur. Soğan, sarımsak gibi kükürtlü sebzeler ve tohumlar bunlara örnektir.

Son olarak gereksiz antibiyotik kullanımından da kaçınılmalıdır.

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: http://www.rd.com/health/wellness/gut-health/