- Siyaset

Yarım milyon liralık Rolex'le poz veren AKP'li: "Biz bu milletin ta kendisiyiz"

AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sosyal medyada 562 bin liralık Rolex saatiyle çektiği selfie'yi paylaşmasına “Keşke biz de Rolex takıp ıstakoz yiyebilsek” tepkileri geldi.

Yarım milyon liralık Rolex'le poz veren AKP'li: "Biz bu milletin ta kendisiyiz" mask
Yarım milyon liralık Rolex'le poz veren AKP'li: "Biz bu milletin ta kendisiyiz"
Haber albümü için resme tıklayın

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozu paylaşmasına ilişkin tepkiler gündemdeki yerini korurken, bir tepkide AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun TBMM'de misafir ettiği hemşehrileri ile çektiği ve "Biz bu milletin ta kendisiyiz" diyerek paylaştığı selfie'de kolundaki 562 bin liralık Rolex saatine geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Yenişehirlioğlu'nun paylaşımına "Keşke biz de Rolex takıp ıstakoz yiyebilsek” gibi tepkiler gösterdi. Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor.

AKP’li vekilin saatiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Kolunda milyonluk saat; dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok. Giydiğin takım bile 50-60 binden aşağı değil, biz de Reisçiyiz, ama biz bu grupta değiliz"

"Biz de Rolex saat takıp, ıstakoz yiyebilsek haklısınız."

"22 yıllık bir AK Partili, son seçim AK Partiye oy vermeyen biri olarak ben artık sizin gibi düşünmüyorum. Şu resme baktığımda bile içimi bir keder kaplıyor. Bir yanda geçim derdine düşmüş yoksul bir millet öte yandan lüks içinde zevki sefa yapan yöneticiler."

"Saadet zinciri."

"Siz böyle yaptıkça millet nasıl öfkeleniyor biliyor musunuz? Aynen böyle devam."

"Milletin kendisi 10 bin alıyor, haberiniz olsun." 

Yarım milyon liralık Rolex'le poz veren AKP'li:

Kaynak: EVRENSEL

# medya, seçim, AKP

19 Nis 2024 - 13:31 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.481.791 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahya Kaptan'da Halı Sahada Yatılı Çalışacak BAY temizlik elemanı aranıyor

05324212715

DİKKAT! İŞ İLANI!

Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...

05323404389

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL