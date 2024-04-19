Yarım milyon liralık Rolex'le poz veren AKP'li: "Biz bu milletin ta kendisiyiz"

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozu paylaşmasına ilişkin tepkiler gündemdeki yerini korurken, bir tepkide AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun TBMM'de misafir ettiği hemşehrileri ile çektiği ve "Biz bu milletin ta kendisiyiz" diyerek paylaştığı selfie'de kolundaki 562 bin liralık Rolex saatine geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Yenişehirlioğlu'nun paylaşımına "Keşke biz de Rolex takıp ıstakoz yiyebilsek” gibi tepkiler gösterdi. Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor.

AKP’li vekilin saatiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Kolunda milyonluk saat; dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok. Giydiğin takım bile 50-60 binden aşağı değil, biz de Reisçiyiz, ama biz bu grupta değiliz"

"Biz de Rolex saat takıp, ıstakoz yiyebilsek haklısınız."

"22 yıllık bir AK Partili, son seçim AK Partiye oy vermeyen biri olarak ben artık sizin gibi düşünmüyorum. Şu resme baktığımda bile içimi bir keder kaplıyor. Bir yanda geçim derdine düşmüş yoksul bir millet öte yandan lüks içinde zevki sefa yapan yöneticiler."

"Saadet zinciri."

"Siz böyle yaptıkça millet nasıl öfkeleniyor biliyor musunuz? Aynen böyle devam."

"Milletin kendisi 10 bin alıyor, haberiniz olsun."

Kaynak: EVRENSEL