Sabancı MTAL yurt dışı stajı için bilgilendirme yaptı

İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde dahil oldukları, Kısa Süreli Hareketlilik için İspanya’nın Valencia şehrinde staj faaliyeti gerçekleştirecek. Sabancı MTAL, bu staj faaliyeti için veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bilgilendirme sunumu ise Kocaeli İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Burçin Menteş tarafından yapıldı.
TECRÜBE KAZANACAKLAR
Bilgilendirme toplantısında, projelerdeki irtibat öğretmenleri, refakatçi öğretmenler, Sabancı MTAL ve Deniz Yıldızları MTAL’den 3er öğrenci ve velileri hazır bulundu. Proje kapsamında Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci İspanya’nın Valencia şehrinde Solera ve Neralvex adlı işletmelerde, 4 hafta boyunca, endüstriyel bakım onarı stajını yaparak tecrübe kazanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.