Ümraniye maçının hakemi Trabzon’dan

ŞANLIURFA MAÇININ DÖRDÜNCÜ HAKEMİ

Üçüncülük hedefiyle, Trendyol 1. Lig’de son 4 haftaya giren temsilcimiz Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniyespor ile oynanan İlk maçını 0-3 kaybeden temsilcimiz, pazartesi günü galibiyeti arayacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasını Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’ un yardımcıları ise Azad İlhan, Arif Dilmeç ve Adem Cinek olacak. Aksuoğlu, Kocaelispor’da son olarak, 0-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında dördüncü hakemlik görevini üstlenmişti.