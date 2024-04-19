Ümraniye maçının hakemi Trabzon’dan

ŞANLIURFA MAÇININ DÖRDÜNCÜ HAKEMİ
Üçüncülük hedefiyle, Trendyol 1. Lig’de son 4 haftaya giren temsilcimiz Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniyespor ile oynanan İlk maçını 0-3 kaybeden temsilcimiz, pazartesi günü galibiyeti arayacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasını Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’ un yardımcıları ise Azad İlhan, Arif Dilmeç ve Adem Cinek olacak. Aksuoğlu, Kocaelispor’da son olarak, 0-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında dördüncü hakemlik görevini üstlenmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.