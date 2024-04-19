Başkurt ve Yıldız’ın adaylığı konuşuluyor

VELİ BAŞKURT

Kocaelispor, 28 Nisan’da ilk oturum, 9 Haziran’da ise ikinci oturum olarak olağanüstü kongreye gidecek. Kongre tarihi yaklaştıkça başkan adayı olabilecek kişilerin isimleri ortaya çıkmaya başladı. Bu isimlerden ilki 7 yıldır Kocaelispor yönetiminde yer alan Veli Başkurt. Başkurt’un, “ Şehir isterse aday olurum.” dediği biliniyor. Başkurt, mevcut yönetimin de misyonunu doldurduğunu düşünüyor. Başkurt’un, istişareler sonucunda aday olabileceği kulislerde dönmeye başladı.

ULAŞ YILDIZ

Bir diğer konuşulan isim ise Ulaş Yıldız. Özko Alüminyum’un sahibi ve Kocaelispor’da da yöneticilik yapmış olan Yıldız’ın, adaylığını açıklaması an meselesi olabilir. Kendisinin de Kocaelispor Başkanı olmayı çok istediği biliniyor. Yakın çevresi ile sürekli bu konuyu konuşan Yıldız, yüksek ihtimalle Recep Durul’un kongrede rakibi olacak. Çevresinden de başkan olması konusunda olumlu anlamda baskı gören Yıldız’ın, önümüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor.