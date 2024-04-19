Mardin Belediye Meclisi'nde yaşanan AKP Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebinin DEM Parti grubu reddedilmesi krizine Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü çektiği videoda, “Kahpeler sizi, hainler sizi... Siz koltuğa oturur oturmaz, belediye meclisinde ‘İstiklal Marşı okunsun mu okunmasın mı?’... Bunu oylayacak kadar hainsiniz, bunu yapabilecek kadar terbiyesizsiniz. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunsun mu, okunmasın mı diye bir oylamaya yapılıyor ve oy çokluğuyla okunmaması yönünde bir karar çıkıyor. Bu yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir inisiyatif olarak öne sürülemez. Bizim sınırlarımız içerisinde İstiklal Marşı her organizasyonda okunmalıdır, al bayrağımız her yerde nazlı nazlı dalgalanmalıdır. Cumhur İttifakı meclis üyeleri İstiklal Marşı okunsun diye bir talepte bulunuyor, fakat DEM Partili hainler okunmaması yönünde karar alıyor. Çok acil ve ivedi bir şekilde yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları bu olaya derhal el atmalı ve bu hainlere bu yaptığının bedeli hemen ödetilmelidir. Gerekirse belediyeye kayyum atanmalı, bunların elinden her şey alınmadır” ifadelerine yer verdi.
19 Nis 2024 - 14:17- Siyaset Güncelleme:
Küpçü’den çok sert tepki: Kahpeler sizi, hainler sizi!
Mardin Belediye Meclisi'nde AKP'li üyelerin İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebini DEM Partililer’in reddetmesi ile ilgili yaşanan krize, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü de çok sert tepki gösterdi. Küpçü çektiği videoda, DEM Partililere, ““Kahpeler sizi, hainler sizi” diyerek seslendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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İzmitli - Arkadas kafandan bir makam olusturmussun il başkani olan yerde il koordinatörüde neymis bu partide böyle bir makam ve yetkilendirme yok hicbir ilde koordinatör diye bisey yok kimini neyi koordine ediyorsun particilik oynayacak baaka partimi bulamadin ayip kendine makam uydurman zaten mevcut il baskanina hakarettir bu parti bu zihniyetten kurtulmali kimse kendini nimetten saymasin.
Emekli - Boy aynasında üyesi olduğun partiye bakalım mı.tc yi kaldırdı andımız kaldırdı fetonun içinden geldi at izi it izine diye günah çıkarttı çözüm süreci yaşadı hidapar ile işbirliği yaparken İsrail ile ticarete devam etti. Depremde oy vermezseniz geberirsin diye şantaj yaptı.akp ye sen hiç baktın mı.su apoya mektup hikayesine girmedik bile
Lazo - Siz de Sayın Muhsin YAZICIOĞLU'na ihanet etmediniz mi?Ne farkınız var?
Vatandaş - yaşanan bu durum ülkemiz için gerçekten kötü bir durum. hiç bir şekilde tasvip edilemez. Ama sayın Küpçü, siz mevcut iktidarın küçük ortağı sayılırsınız. her ne kadar seçimlerde bir başarı sağlayamamış olmanıza rağmen. Bence iktidar olarak kapatın DEM partiyi, işi kökünden çözümleyin. Buraya çıkıp, belediye ye kayyım atanmalı diye beyanat vermektense bunu yapmak daha kalıcı bir çözüm değilmi dir. ?
Selman - ne oldu şimdi milliyetçiyim mi demek istedin puan mı kazandın . TÜRK milliyetçiliği ayaklarımın altında diyenle andımızı kaldıranla ortak olup destek verenlerde var bu devlette
Eroldemirbek - kahpe ve hain o kadar çok ki , artık biraz aklı olan bütün hainleri tanıyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.