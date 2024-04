Küpçü’den çok sert tepki: Kahpeler sizi, hainler sizi!

Mardin Belediye Meclisi'nde yaşanan AKP Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebinin DEM Parti grubu reddedilmesi krizine Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü çektiği videoda, “Kahpeler sizi, hainler sizi... Siz koltuğa oturur oturmaz, belediye meclisinde ‘İstiklal Marşı okunsun mu okunmasın mı?’... Bunu oylayacak kadar hainsiniz, bunu yapabilecek kadar terbiyesizsiniz. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunsun mu, okunmasın mı diye bir oylamaya yapılıyor ve oy çokluğuyla okunmaması yönünde bir karar çıkıyor. Bu yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir inisiyatif olarak öne sürülemez. Bizim sınırlarımız içerisinde İstiklal Marşı her organizasyonda okunmalıdır, al bayrağımız her yerde nazlı nazlı dalgalanmalıdır. Cumhur İttifakı meclis üyeleri İstiklal Marşı okunsun diye bir talepte bulunuyor, fakat DEM Partili hainler okunmaması yönünde karar alıyor. Çok acil ve ivedi bir şekilde yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları bu olaya derhal el atmalı ve bu hainlere bu yaptığının bedeli hemen ödetilmelidir. Gerekirse belediyeye kayyum atanmalı, bunların elinden her şey alınmadır” ifadelerine yer verdi.