19 Nis 2024 - 14:17- Siyaset G:

Küpçü’den çok sert tepki: Kahpeler sizi, hainler sizi!

Mardin Belediye Meclisi'nde AKP'li üyelerin İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebini DEM Partililer’in reddetmesi ile ilgili yaşanan krize, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü de çok sert tepki gösterdi. Küpçü çektiği videoda, DEM Partililere, ““Kahpeler sizi, hainler sizi” diyerek seslendi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Küpçü’den çok sert tepki: Kahpeler sizi, hainler sizi! mask

Mardin Belediye Meclisi'nde yaşanan AKP Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebinin DEM Parti grubu reddedilmesi krizine Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü çektiği videoda, “Kahpeler sizi, hainler sizi... Siz koltuğa oturur oturmaz, belediye meclisinde ‘İstiklal Marşı okunsun mu okunmasın mı?’... Bunu oylayacak kadar hainsiniz, bunu yapabilecek kadar terbiyesizsiniz. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunsun mu, okunmasın mı diye bir oylamaya yapılıyor ve oy çokluğuyla okunmaması yönünde bir karar çıkıyor. Bu yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir inisiyatif olarak öne sürülemez. Bizim sınırlarımız içerisinde İstiklal Marşı her organizasyonda okunmalıdır, al bayrağımız her yerde nazlı nazlı dalgalanmalıdır. Cumhur İttifakı meclis üyeleri İstiklal Marşı okunsun diye bir talepte bulunuyor, fakat DEM Partili hainler okunmaması yönünde karar alıyor. Çok acil ve ivedi bir şekilde yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları bu olaya derhal el atmalı ve bu hainlere bu yaptığının bedeli hemen ödetilmelidir. Gerekirse belediyeye kayyum atanmalı, bunların elinden her şey alınmadır” ifadelerine yer verdi.
# büyük, türkiye, karar, AKP, acil

19 Nis 2024 - 14:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.481.791 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

İzmitli - Arkadas kafandan bir makam olusturmussun il başkani olan yerde il koordinatörüde neymis bu partide böyle bir makam ve yetkilendirme yok hicbir ilde koordinatör diye bisey yok kimini neyi koordine ediyorsun particilik oynayacak baaka partimi bulamadin ayip kendine makam uydurman zaten mevcut il baskanina hakarettir bu parti bu zihniyetten kurtulmali kimse kendini nimetten saymasin.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 15:48
05

Emekli - Boy aynasında üyesi olduğun partiye bakalım mı.tc yi kaldırdı andımız kaldırdı fetonun içinden geldi at izi it izine diye günah çıkarttı çözüm süreci yaşadı hidapar ile işbirliği yaparken İsrail ile ticarete devam etti. Depremde oy vermezseniz geberirsin diye şantaj yaptı.akp ye sen hiç baktın mı.su apoya mektup hikayesine girmedik bile

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 15:04
04

Lazo - Siz de Sayın Muhsin YAZICIOĞLU'na ihanet etmediniz mi?Ne farkınız var?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:01
03

Vatandaş - yaşanan bu durum ülkemiz için gerçekten kötü bir durum. hiç bir şekilde tasvip edilemez. Ama sayın Küpçü, siz mevcut iktidarın küçük ortağı sayılırsınız. her ne kadar seçimlerde bir başarı sağlayamamış olmanıza rağmen. Bence iktidar olarak kapatın DEM partiyi, işi kökünden çözümleyin. Buraya çıkıp, belediye ye kayyım atanmalı diye beyanat vermektense bunu yapmak daha kalıcı bir çözüm değilmi dir. ?

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 15:01
02

Selman - ne oldu şimdi milliyetçiyim mi demek istedin puan mı kazandın . TÜRK milliyetçiliği ayaklarımın altında diyenle andımızı kaldıranla ortak olup destek verenlerde var bu devlette

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 14:41
01

Eroldemirbek - kahpe ve hain o kadar çok ki , artık biraz aklı olan bütün hainleri tanıyor .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 14:37
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahya Kaptan'da Halı Sahada Yatılı Çalışacak BAY temizlik elemanı aranıyor

05324212715

DİKKAT! İŞ İLANI!

Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...

05323404389

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL