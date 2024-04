Mustafa Gürsel: “Pazartesi 3 puan için sahadayız”

FUTBOL TARAFTARLARLA GÜZEL

Futbolun taraftarla güzel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Gürsel şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle moralimiz iyi seviyede. Oyun, fizik ve taktik anlamında gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Bu durum skora da yansıyınca moralimize yansıyor. Giresun maçında taraftar olmaması futbolun da keyfini kaçırıyor. Bu iş taraftarla güzel. Büyük bir stadımız var ve Giresun maçı çift kale maç havasında oldu.

HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMAK

Maçın tekrarını izledim. Çalıştıklarımızı yapmaya çalışan bir takım vardı. İlk yarı pasla gelmek istedik. Defans arkasına fazla koşu yapmadık ama 3-4 net pozisyon bulduk. 2 gol bulduk ve maçın kontrolü tamamen elimizdeydi. Önemli olan 3 puandı. Hedefimiz Ümraniye maçını kazanmak. Bunu başarırsak bize neler katabileceğini çok iyi biliyoruz.

“PLANLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ”

Kalan 4 maçın ardından sezonu bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Planlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Her yönü ile güçlü bir şekilde hedef maçlarına çıkmamız lazım. Rakiplerin alacağı skorların bizi stratejik açıdan etkileyeceğini düşünmüyorum. Puan olarak birbirimize çok yakınız. Ne olursa olsun kazanmak zorundayız. Rakibin hedefi, gücü, seviyesi hiç önemli değil. Biz bunlardan bağımsız hareket ediyoruz. Kendi oyununu oynayan, kazanmak için ne gerekiyorsa yapan bir takım olmak istiyoruz.

FUTBOL GOL İÇİN YAPILAN BİR SPOR

Futbol, gol için yapılan bir spor. Bu yola ne kadar kısa ve çabuk şekilde gidersen o kadar iyi olur. Rakip karşsıında kalabalıksa set oynarsın. Giresun’un devamlı topun arkasına geçmesi, her zaman arkasında 11 kişi bırakması bizi set oyununa zorladı. 8. dakikada attığımız golle kontrol tamamen bizdeydi. Taraftarımız olsaydı ve bize gol lazım olsaydı rakip ceza sahasına 22 değil belki 40 kez de girerdik.

HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

Her anlamda üzerine koyarak gelişiyoruz. Moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Sonuçlar iyi oldukça her şey daha çabuk düzeliyor. Bizim ve rakiplerimizin hangi gün oynadığı ve aldığı skor ilgilendirmeyecek. Biz bağımsız bir şekilde iyi bir Kocaelispor izleterek ne maç olursa olsun her maçı kazanmak için sahada olacağız.

ŞİMDİ BURAYA AİTİZ

Ümraniye’ye kazanmak için gideceğiz. Başka bir düşüncemiz olmayacak. Orada çalıştım, duygusal bir bağımız olmuştu. Ama bugün Kocaelispor için her şeyimizi veriyoruz. Şimdi buraya aidiz ve en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu maç onlar için de oldukça önemli. Onlarda beklemedikleri hiç düşünmedikleri bir duruma düştü.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Onlar bizi, biz de onları tanıyoruz. Bu onları da aşırı motive edebilir. Oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız. Oradayken nasıl buraya kazanmak için gelip başardıysak, şimdi de aynısını yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. En iyi şekilde hazırlanmamakla mükellefiz. Pazartesi günü oraya 3 puan için gideceğiz.