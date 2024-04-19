Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Ücretsiz doğal gaz desteğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı.
“Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir” dedi.
BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE: DOĞAL GAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
“Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.
MAYIS AYINDA ZAM YOK
87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğal gazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.”
Kaynak: İLKBASKI.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kocaeli Doğantepeli - avrubada doğalgaz fiyatları gerileme olurken neden bizde zam oluyor anlamak mümkün değil. Boru hatları bizim ülkemizden avrupaya giderken biz avrupadan daha pahalı gaz elektirik kullanıyoruz. yeri geldiğinde avrupaı örnek gösteriliyor ama avrupa bizden daha ucuz kullanıyor. saygılarınmlaaa
Eski Akp Li - emeklileri bölmeden desteklemeleri lazım , böl yönet taktiğiniz artık yutulmayacak emekliler birlik oldu ne verirsen aynısını emeklilere vereceksiniz memur amir ayırmayacaksınız yoksa bundan beter olursunuz cumbur ittifakı 25 puanda kalır bilesiniz .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.