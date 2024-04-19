Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Ücretsiz doğal gaz desteğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı.

“Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir” dedi.

BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE: DOĞAL GAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

“Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.

MAYIS AYINDA ZAM YOK

87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğal gazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.”

Kaynak: İLKBASKI.COM