AKP’nin Grup Başkan Vekili belli oldu

AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar başkanlığındaki toplantı neticesinde meclis üyesi aday listesinin birinci sırasında yer alan Aykut Bozkurt olarak belirlendi. İnşaat Mühendisi Aykut Bozkurt, Nevzat Doğan döneminde de İzmit Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yapıyordu. Parti kısa bir süre içerisinde resmi duyuruyu yaparak Aykut Bozkurt’un başkan vekilliğini resmen ilan edecek.