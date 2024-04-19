19 Nis 2024 - 15:03- Gündem G:

Babasıyla aynı adı taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü, YSK kararını verdi

Kocaeli'de muhtarlık yarışını kazanan Hasan Erdöl, babası ile aynı adı taşıdığı ve seçmeni yanılttığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu tarafından seçimler iptal edilmişti. Yüksek Seçim Kurulu, karara verilen itiraz üzerine Erdöl'e mazbata verilmesine karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Babasıyla aynı adı taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü, YSK kararını verdi mask
Babasıyla aynı adı taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü, YSK kararını verdi
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde 50 yaşındaki Hasan Erdöl, İzmit’e bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasından 113 oy alarak muhtar seçildi. Erdöl'ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine düştü. Hasan Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı, seçmenin kendisine değil babasına oy verdiği belirtilen itiraz dilekçesi üzerine İl Seçim Kurulu, seçimleri 2 Haziran'da tekrarlama kararı aldı. Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.

Babasıyla aynı adı taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü, YSK kararını verdi

Hasan Erdöl'e mazbata verilmesine karar verildi
Hasan Erdöl'ün Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrasında karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu kararında, "Seçmen O.K. tarafından Kocaeli İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz da muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçenin muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır" denilerek, Hasan Erdöl'e mazbatasının verilmesine karar verdi.
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19 Nis 2024 - 15:03 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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