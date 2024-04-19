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Ramil Şeydaev, işte sen busun!

Azerbaycanlı Ramil Şeydaev'i transfer ettiğimizde, kariyerine baktığımız anda, dev bir futbolcu olduğunu anlamıştık. Ancak önemli olan o gün nasıl oynadığıydı.

Hakan Yağcıoğlu
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Ramil Şeydaev, işte sen busun! mask
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Ramil Şeydaev, ikinci yarının ilk maçlarında gerçekten çok etkili gözüktü. Ancak nedense sonra bir durgunluk yaşadı. Takım içerisindeki olumsuz gruplaşmalar, bizim Ramil'i de zor durumda bıraktı. Kariyer olarak birçok futbolcudan daha üstte olan, neredeyse Candeias kadar bir kariyere sahip olan Şeydaev, tepkileri üzerinde topladı. Ertuğrul Sağlam gitti, peşinden Engin Koyun gitti, Mustafa Gürsel ve Recep Durul geldi. Ramil de milli takımlara gidip döndükten sonra, adeta bambaşka bir kimliğe büründü.

Sezonun ilk maçlarındaki güzel oyununu, şimdi gollerle süslemeye başladı. Son dört haftalık periyotta, Ramil'in etkisini daha çok göreceğimizi umut ediyorum. Eğer bu başarılı performansını sürdürürse, tadından yenmez bir oyuncu olacaktır.

Müthiş fiziği ve ağırlığına rağmen fuleli koşuları ve ani patlamaları, Kocaelispor'a kalan dört zor maçta üstünlük sağlayacaktır. Özellikle uzun defans oyunculardan kurulu Ümraniyespor karşısında, Ramil istediği ortamı bulabilir. Çünkü yerden gelen toplarda da usta bir oyuncu. Ümraniye'nin ağır defansı karşısında, gol bulabileceğini umut ediyoruz. Bu maça kendini özel hazırlayan Azeri oyuncu, Giresun maçında attığı gole devam etmeli. Tabii Ramil'in attığı golde Amaral'ın asisti, istekli oyunu, Azeri'ye daha da destek verdi.

Forvette kopuk oynayan oyuncular, orta sahadan yeterli desteği almasına rağmen son vuruşları yapamadılar. Şimdi gol atacak Forvet sayısının artması gerekiyor. Barış Alıcı, golünü atmalı. Gerekirse takviye golcü, Cem Ekinci de bu forvete dahil edilebilir. Emir zaten hazır. Şimdi Azeri'den herkes, daha farklı goller ve asistler bekliyor. Son dört maç içerisinde, Şeydayev farkını daha fazla gösterecektir.

# Ramil Şeydaev, Kocaelispor, Recep Durul

19 Nis 2024 - 15:07 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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