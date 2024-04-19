Teşekkürler cesur yürek Recep Durul! 

Sakat ve cezalıların çok olduğu takımda motivasyonu yüksek tutarak, Türkiye’ye damga vurmuş Turgay Biçer’i getiren Durul, maçtan önce takımı otelde kampa alırken, şehirle bütünleşmeyi de sağladı. Herkes takıma inanmış, herkes süper lige çıkacağına inanmış. Durul 20 milyon lire cebinden para aktardı, bayram önü tüm personel maaşını dağıttı, U-19 takımının primlerini dağıttı, yönetimi taraftarla barıştırdı, bir Kocaelispor antrenmanlarını maç oynayacağı stadyumda yapmaya başlattı. Bunlar tesadüf değil…
Kendisi de bir milli sporcu olan Recep Durul başkanın misyon ve vizyonu, ortak akılla çıkacak fikirleri önemsemesi, değerlendirmesi, bu işe bizzat değer vermesi, CEO olması, Recep Durul’a destek verilmesine yetiyor da artıyor bile. Acilen gelecekle ilgili projeler geliştirilmeli. Teşekkürler Recep Durul, teşekkürler destek veren kim varsa. Yolun sonu süper lig. Biz inandık siz de inanın…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gkn - RECEP DURUL başkan olarak devam etmeli.
Eski Akp Li - 16 puan fark var akillı olun biraz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.