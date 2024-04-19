Teşekkürler cesur yürek Recep Durul! 

Sakat ve cezalıların çok olduğu takımda motivasyonu yüksek tutarak, Türkiye’ye damga vurmuş Turgay Biçer’i getiren Durul, maçtan önce takımı otelde kampa alırken, şehirle bütünleşmeyi de sağladı. Herkes takıma inanmış, herkes süper lige çıkacağına inanmış. Durul 20 milyon lire cebinden para aktardı, bayram önü tüm personel maaşını dağıttı, U-19 takımının primlerini dağıttı, yönetimi taraftarla barıştırdı, bir Kocaelispor antrenmanlarını maç oynayacağı stadyumda yapmaya başlattı. Bunlar tesadüf değil…

Kendisi de bir milli sporcu olan Recep Durul başkanın misyon ve vizyonu, ortak akılla çıkacak fikirleri önemsemesi, değerlendirmesi, bu işe bizzat değer vermesi, CEO olması, Recep Durul’a destek verilmesine yetiyor da artıyor bile. Acilen gelecekle ilgili projeler geliştirilmeli. Teşekkürler Recep Durul, teşekkürler destek veren kim varsa. Yolun sonu süper lig. Biz inandık siz de inanın…