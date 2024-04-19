Teşekkürler Selim Eryılmaz, Murat Son, Cem Sinan...

Birlikte gözlerimiz dolu programı izledik. Selim Eryılmaz, Murat Son, Cem Sinan... Birbirinden değerli üç spor insanı. Kardeşim. Canlarım. Beni ve basın camiasının Kubi’sini onurlandırdınız... Onun bu camiada kimseye saygısızlığı olmamıştır ve sevgi doludur... Haram lokmayla büyümemiştir... Bizim için adamsınız. Hem de adam gibi adam... Saygı en güzel şeydir, saygın adamlar saygısını yürekten gösterir... Sahte saygı gösterilerine gülerim, ama bunu onlar anlayamazlar... Maskeli Baloda maskeler elbet bir gün düşer... 38 yıllık tecrübeyle yazıyorum. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır…