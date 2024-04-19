KOTO’dan SEDAŞ’a Vezirçiftliği teşekkürü

Kocaeli Ticaret Odası, son yıllarda yatırım ve işetmelerin arttığı Başiskele Vezirçiftliği bölgesindeki enerji kesintilerinin, mevcut ve yeni işletmelere büyük mağduriyetler yaşattığını gündeme getirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuş, SEDAŞ Genel Müdürü ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz’ı da ziyaret etmişti.

ZİYARET VE SAHA GÖRÜŞMELERİ

Bu girişimlerin akabinde, önemli bir gelişme yaşanmış, SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Erol Sancak, Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile Kartepe- Sapanca Operasyon Yöneticisi Zeynel Abidin Şener’in yer aldığı SEDAŞ heyeti, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek, KOTO Başkan Yardımcısı Murat Barış ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz ile birlikte, Vezirçiftliği bölgesini de içine alan Karadenizliler Mahallesi’nde saha ziyaretleri gerçekleştirmişti.

İŞGÜCÜ KAYBI, MAKİNE ARIZALARI

Elektrik kesintilerinin, işletmeler ve kent ekonomisinde meydana getirdiği zararı sahada tespit eden SEDAŞ, bölge için önemli bir yatırıma imza attı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Üreterek kent ve ülke ekonomisine üst düzey katkı sunmak için mücadele veren işletmelerimiz enerji kesintileri dolayısıyla büyük mağduriyet yaşıyor, işgücü kaybı ve makine- teçhizat arızaları nedeniyle bu zarar ciddi boyutlara ulaşıyordu. KOTO olarak bakanlık ve SEDAŞ nezdindeki girişimlerimizin olumlu sonuç verdiğini paylaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

VEZİRÇİFTLİĞİ’NE AYRI HAT ÇALIŞMASI

SEDAŞ Bölge Müdürü Murat Özdil’in tarafımıza ilettiği bilgiye göre, bölgenin elektrik kesintisi sorununu çözmek üzere iki aşamalı yatırım planı hayata geçiriliyor. Halen çalışmaları süren ve bitmek üzere olan ilk aşamada, Arslanbey Trafo Merkezi’nden Vezirçiftliği bölgesine, doğrudan hat bağlanıyor. Kartepe’den ve Başiskele’deki meskenlerden ayrı olan bu hat, sadece bölgedeki işletmeler için çekiliyor.

‘İŞ DÜNYAMIZIN BÜYÜMESİNE ENGEL TEŞKİL EDEN KONULAR ÖNCELİĞİMİZ’

İkinci aşamada da, buraya çekilen ana hat 6 veya maksimum 10’lu işletme gruplarına bölünerek, homojen bir şekilde işletmelere verilecek. Şuan hali hazırda bir hattan beslenen 80-90 civarındaki özel trafolu işletme kullanıcı sayısı, 6’lı maksimum 10’lu gruplara bölünerek buradaki işletmelere yalın bir enerji sunulacak. Önemli bir yatırım kalemini içeren proje için SEDAŞ’a teşekkür ediyor, bölgede faaliyet gösteren işletmelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. KOTO olarak, iş dünyamızın büyümesi ve gelişmesinin önünde teşkil eden tüm konulara öncelik vermeye, iş insanlarımızın hizmet aldığı tüm kurum ve kuruluşlar ile ileri diyaloglar kurup, sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.