Bursa'da define aramak için girdikleri mağarada ölen baba ve oğlu Kocaeli'de defnedildi

Tevfik (68) ve oğlu Okan Ö'nün (42) cenazeleri, İznik'ten yakınları tarafından alınarak Kavaklı Sanayi Camisi'ne getirildi. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından İhsaniye Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Özdemir ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve vatandaşlar katıldı.
Olay
İznik ilçesi kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana gelen Tevfik Ö. ve oğlu Okan Ö. ile İbrahim E'den (38) haber alamayan yakınlarının mahalle muhtarını araması üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmişti.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yaparak mağaraya giren 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşmıştı.
Gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetleri, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu mağaradan çıkarılmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.