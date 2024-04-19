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Durul ve Gürsel’le uçuşa geçtik!..

Kocaelispor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 yenildikten sonra, Engin Koyun'un istifa'ya davet edilmesi ve istifa etmesi sonrasında Recep Durul ile yeni bir sayfa açtı. Yeniden ilk ikiyi hedefleyecek konuma ulaştı

Hakan Yağcıoğlu
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Durul ve Gürsel’le uçuşa geçtik!.. mask
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DURUL BEREKETLİ GELDİ

Başkan vekili olarak göreve başlayan Recep Durul, daha sonra Engin Koyun'un 1 Nisan'da resmi olarak istifasının kabulünün ardından, Kocaelispor'un resmi başkanı oldu ve 9 Haziran’da kongre kararı aldı. Hemen akabinde 3 Nisan Çarşamba günü de çok kritik başta Göztepe'yi konuk eden Yeşil Siyahlılar, takımın motivasyonu ve çalışmaları sonrasında kısa sürede toparlandı. 80. dakikaya kadar 2-0 geride olduğu maçta, konuğu Göztepe'yi 3-2 yenerek unutulmaz bir galibiyeti imza attı.

ÇORUM’DA GALİBİYETİMİZ ÇALINDI

Ardından 7 Nisan Pazar günü Çorum deplasmanına giden Kocaelispor, adeta 6 puanlık maçta rakibiyle 1-1 beraber kalırken, çizgiyi geçen bir golü sayılmadı ve galibiyetten oldu. Mustafa Gürsel ile birlikte iyice uyum sağlayan takım, Giresunspor'u ağırladı. O maçta rahat bir şekilde 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Giresgin7un yenen Kocaelispor, Sakarya, Bodrum ve Göztepe’nin takılmasıyla adeta 2 puan daha kazanmış gibi oldu.

ÜMRANİYE MAÇINDA DA TEK HEDEF 3 PUAN

Ligin bitimine 4 hafta kalan Pazartesi günü Ümraniye Deplasmanı'na çıkacak ekipte değişiklik beklenmiyor. Kazanan kadro bozulmaz mantığından hareket eden Mustafa Gürsel, bu maçta da 3 puana hazır bir takımı sahaya sürmeyi planlıyor. Bu maçta hedef kesinlikle 3 puan olacak. Sezonun ilk yarısındaki maçta Ümraniye İzmit'te 3-0 galip gelerek büyük bir sürpriz yapmıştı. Bu kez Kocaelispor bu maçı kazanarak, sürpriz olmayacak bir sonucu imza atmak istiyor. Gürsel, hafta içi çalışmalarında kondisyon ağırlıklı bir uygulama yaparken bunun sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

DİREKT DE YÜKSELEBİLİRİZ

Mustafa Gürsel ve Recep Durul ile uçuşa geçen Körfez, yolun sonunu Süper Lig olarak belirlemiş durumda. Hedef Play-off'a kalmadan direkt Süper Lig'e yükselmek. Bunun için de Göztepe'nin takılmasını beklemek gerekiyor. Aynı şekilde Play-off'ta da 3. sırayı alarak tek maçta Süper Lig'e çıkmak da hedefleniyor. Bu haftaki maç sonuçları her şeyi çok önemli şekilde netleştirecek. Ardından Normal sezonun son 3 maçında sırasıyla Bandırma gelecek, Bodrum'a gideceğiz, Sakaryaspor gelecek, normal sezon sona erecek.

# büyük, oldu, Kocaelispor, Recep Durul, Giresunspor, bodrum

19 Nis 2024 - 15:35 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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