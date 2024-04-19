Amansız ‘SÜPER’ mücadele

Amansız bir mücadeleye sahne olan ve iki takımın BAL’a yükseleceği Süper Amatör Futbol Lig Play-off grubu hızla devam ediyor. Yarınki maçlarda Lider takipçisi Karamürsel, Darıca Türkeli’ne konuk olacak. Bağdat ise Beylikbağı ile Gebze'de zor bir maça çıkacak. Çayırova, Körfez Gençler Birliği takımını konuk edecek. Bu üç maçta 15'te başlayacak.