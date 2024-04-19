Kadınlar 3.Lig’de üç maç var

Türkiye Kadınlar Üçüncü Futbol Ligi müsabakaları yarın oynanıyor. Üç temsilcimiz iç sahada konuklarını ağırlayacak. Avni Kalkavan Stadında Karşıyaka Koleji, Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor’u ağırlayacak. Karamürsel Stadında Karamürsel Belediyespor Yalovasporu ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar 12'de başlayacak. Körfez Esentepe Stadında ise Körfez Gençler Birliği, İstanbul Mesudiyespor ile kozlarını paylaşacak. Bu maç 13'te başlayacak.