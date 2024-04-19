Akın Akın İstanbul'a

ÜMRANİYE İÇİN DE KURTULUŞ MAÇI
Düşme hattına yakın bulunan Ümraniye için bu maç kurtuluş maçı olarak ilan edildi. Kocaelispor için de bu maç ilk üç içinde yer alabilme mücadelesi olacak. Bu maçta taraftarlar her zamanki gibi İstanbul'a akın akın gidecek.
KOMİK BİR KARAR
Ancak 175 kişilik kontenjan ayrılması son derece komik bir karar olarak nitelendirildi. Taraftarlar stada gidip, içeri girmek için mücadele verecek. Yaklaşık 300'e yakın taraftarın özel araçlarla maça gitmesi bekleniyor. Pazartesi günkü maç 20.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.