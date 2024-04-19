Akın Akın İstanbul'a

ÜMRANİYE İÇİN DE KURTULUŞ MAÇI

Düşme hattına yakın bulunan Ümraniye için bu maç kurtuluş maçı olarak ilan edildi. Kocaelispor için de bu maç ilk üç içinde yer alabilme mücadelesi olacak. Bu maçta taraftarlar her zamanki gibi İstanbul'a akın akın gidecek.

KOMİK BİR KARAR

Ancak 175 kişilik kontenjan ayrılması son derece komik bir karar olarak nitelendirildi. Taraftarlar stada gidip, içeri girmek için mücadele verecek. Yaklaşık 300'e yakın taraftarın özel araçlarla maça gitmesi bekleniyor. Pazartesi günkü maç 20.00’de başlayacak.