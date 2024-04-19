- Ekonomi

Simide suistimal zammı geliyor

Seçim öncesi simitteki zam, geri alındı. Şimdi ise KDV düzenlemesi ile zam tekrar geliyor. Masası, sandalyesi olan pastane ya da kafeden simit alan yüzde 10, fırından alan yüzde 1 KDV ödeyecek.

Simide suistimal zammı geliyor mask

Seçim öncesi 15 liraya çıkan simitteki zam, iktidar baskısı ile geri alındı. Şimdi ise KDV düzenlemesi ile fiyat artışı geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) uygulamadaki suiistimalleri ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı tebliğ taslağı yeni bir zam sağanağına yol açacak. Taslak tüm lokanta, pastane, kafe ve oturma yeri olan sokaktaki büfelerde yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile satılan gıda ürünlerinin fiilen yüzde 10 KDV ile satılmasını öngörüyor. Düzenlemenin hayata girmesi ile simidi, poğaçayı fırından alanlar yüzde 1, aynı simidi, masası sandalyesi olup müşterilerine oturarak hizmet veren pastaneden, kafeden, sokaktan büfeden alanlar ise yüzde 10 KDV ödeyecek. Dolayısıyla kanunen yüzde 1 olan simidin KDV’si masası, sandalyesi olan işletmelerde fiilen yüzde 10’a çıkacak.

TARİHE KARIŞIYOR

Halen simide yüzde 1 KDV kesip vatandaştan tahsil eden işletmeler KDV’yi yüzde 10 keseceği için bu ürünlerin fiyatı aynı oranda yani yüzde 9-10 oranında zamlanacak. KDV Kanunu’na göre KDV oranlarını artırma ya da düşürme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda bulunuyor. Uygulamada lokanta, pastane, kafe gibi işyerlerinin ürettiği simit, börek, poğaça, yaş pasta, kuru pasta gibi ürünler kasadan alınıp gidilirse ya da paket servis olarak eve istenirse yüzde 1 KDV uygulanıyor. Aynı ürün pastanede ya da kafede oturulup yenilirse yüzde 10 KDV alınıyor. Tebliğ taslağına göre ise artık masası, sandalyesi olup oturarak hizmet veren pastaneler, kafeler hatta sokaktaki büfelerden ayak üstü alınan, eve servis edilen ürünlere de yüzde 10 KDV uygulanacak. Masa ve sandalyesi olan işletmelerde yüzde 1 KDV tümden tarihe karışacak.

“CİDDİ ORANDA VERGİ KAÇAĞI YAŞANIYOR”

Pastane ve kafe gibi gıda ürünlerini hem market gibi dışarıya satan hem de müşterilerine oturarak hizmet veren işletmelerin KDV karmaşasını, vergiden kaçınmak için fırsat olarak kullandıkları ifade ediliyordu. Bazı işletmelerin KDV’si yüzde 1 olan simit ile KDV’si yüzde 10 olan kolayı da sattığında ayrım yapmadan hepsine birden yüzde 1 KDV fişi kestiği, bazı işletmelerin de masada sunduğu pasta, simit, çay gibi ürünleri ayaktan satmış gibi gösterip yüzde 1 KDV kestiği belirtiliyor. Maliyeciler, bu yolla ciddi oranda vergi kaçağı yaşandığını ifade ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ

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19 Nis 2024 - 15:56 - Ekonomi

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