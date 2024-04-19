Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri; küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Dilendirilen, su ile mendil satma, araç camı silme gibi işlerde çalıştırıldıkları tespit edilen küçük yaştaki çocuklar, ekipler tarafından ailelerine teslim edildi. Ekipler, olayın tekrarı olması halinde veli ya da vasilerine cezai işlem uygulanacağı hususunda gerekli uyarılar yaptı. Ayrıca vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Üzerlerinden çıkan paralar tutanakla birlikte mülkiyeti kamuya geçirildi.
Çocuklarını dilendiren ailelere operasyon
Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı
19 Nis 2024 - 16:10 - Asayiş Yazdır
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.