- Eğitim

Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı belli oldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısının 350 bin olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı
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Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı belli oldu mask

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını açıkladı. Prof. Dr. Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde katıldığı konferansta konuştu.

"HEDEF DÜNYADA İLK 5"

Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler için stratejik hedef olduğunu belirterek, şunları söyledi:

- Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer almış bir hedeftir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu yönüyle ülkemiz dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 5’e girmektir. 

"GÖÇMEN OLARAK BAKMAK YANLIŞ"

Uluslararası öğrencilere karşı olumsuz algı oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar "Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Uluslararası öğrenciler konusuna bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur" ifadelerini kullandı.
# türkiye, TÜRK, Bursa

19 Nis 2024 - 16:12 - Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

ONUR PEKTAŞ - Sınav ile mi alındılar üniversiteye ondan haber verin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 17:21
01

Vatansever - Bunların sayısı niye bu kadar fazla. Giderlerini hazinemi ödüyor yoksa kendilerimi karşılıyor. Eğer giderlerini hazine ödüyorsa millete yıllık maliyetleri nedir. Gerçekten öğrenci mi bunlar Türkiyeye hangi yolla nasıl giriş yapıyorlar. Hepsinin araştırılması lazım. Nokta.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 17:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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