GEÇİRGEN BAĞIRSAĞIN 9 BELİRTİSİ, 4 NEDENİ VE ONARILMASI İÇİN 4 ÖNERİ

“Uzun yıllar IBS sorunu ile başa çıkmaya çalıştım. Karatay diyetine başlayınca diyabet dahil pek çok hastalığımdan kurtuldum ancak IBS’den kurtulamadım.

Tahıl Beyin kitabını okuduktan sonra gluteni tamamen hayatımdan çıkardım. Sağlıklı diye arada sırada yediğim lahmacunu, bulguru kesmek bir ölçüde işe yaradı ancak tamamen iyileşmemi sağlayamadı.

Okuduğum yazılar sonucu süt ürünlerini de hayatımdan çıkarmaya karar verdim. İşte o zaman çok sağlıklı diye her gün yediğim ev yoğurdunun bana ne kadar dokunduğunu fark ettim.

Tamamen glutensiz ve süt ürünsüz beslenmeye başladıktan sonra IBS belirtilerinde iyileşmeler oldu. Daha sonra arada keçi veya koyun peynirinin dokunmadığını deneyerek anladım. İnek sütünden yapılmış hiçbir gıdanın zerresini yemiyorum. Keçi veya koyun peynirini de her gün değil arada sırada yiyorum.“

IBS sorununun giderek yaygınlaştığını görüyoruz. IBS’in de altında geçirgen bağırsak sendromu yatıyor. Bu aşamada iyileştirilmezse inflamatuar bağırsak hastalıkları veya otoimmün hastalıklar başlayabilir. O nedenle geçirgen bağırsağın iyileştirilmesi çok çok önemli.

Peki ilaçlar geçirgen bağırsağı iyileştirebiliyor mu? Tabii ki hayır. Hiçbir ilaç veya takviye, beslenmeyi düzeltmeden asla bağırsağı iyileştirmiyor. Bağırsağın iyileşmesi için önceliğiniz araca konan yanlış yakıtın düzeltilmesi olmalı. Bizim yiyip içtiklerimiz @a.okancaglar hesabında hikayelerde görebilir en başından başlayarak okursanız da kronik hastalıklarımızdan nasıl kurtulduğumuzu adeta bir kitap gibi kronolojik sırada görebilirsiniz.

Sanırım “siz neden neden yoğurt yemiyorsunuz?” diyenlere bu yazı az çok cevap olmuştur.

Otoimmün bir hastalığımız olmadığı için keçi ve koyun sütüyle yapılan peyniri vb çok çok az yiyoruz.

GEÇİRGEN BAĞIRSAĞIN 9 İŞARETİ

1- Gaz, şişkinlik, ishal veya hassas bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunları.

2- Gıda alerjileri veya gıda hassasiyetleri (intoleransları)

3- Beyin sisi, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği.

4- Depresyon, anksiyete gibi ruh hali dengesizlikleri.

5- Akne, rozasea veya egzama gibi cilt sorunları.

6- Mevsimsel alerjiler veya astım.

7- Adet düzensizliği, PMS veya PCOS (polikistik over sendromu) gibi hormonal dengesizlikler.

8- Romatoid artrit, Haşimoto, lupus, sedef, çölyak hastalığı gibi otoimmün hastalık teşhis edilmesi.

9- Kronik yorgunluk veya fibromiyalji teşhisi konması.

GEÇİRGEN BAĞIRSAĞIN 4 NEDENİ

Gıda: Gluten, süt ürünleri ve diğer inflamatuar gıdalar. Gluten (tahıllar) bir numaralı nedendir.

Bağırsak enfeksiyonları: Kandida, SIBO (ince bağırsakta bakteri fazlalaşması), parazitler nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonlar.

Toksinler: İlaçlar (steroidler, antibiyotikler, anti asit ilaçlar vb), civa, pestisitler (tarım ilaçları) gibi çevresel toksinler, BPA (plastik) ve diğer kimyasallar.

Stres: Kronik duygusal veya fiziksel stres.

GEÇİRGEN BAĞIRSAĞIN ONARILMASI İÇİN 4 R FORMÜLÜ

1-Uzaklaştırın (Remove) Gluten, süt ürünleri, mısır, soya vb gibi tüm inflamatuar gıdaları beslenmeden çıkarın. Enfeksiyonları giderin.

2-Çıkarılanların yerine "iyi"leri koyun (Replace) Sağlıklı anti inflamatuar gıdalarla beslenin.

3- Yararlı bakterilerin yeniden bağırsaklarınıza yerleşmesini sağlayın (Reinoculate)

Yararlı bakteri içeren kaliteli probiyotik takviyeler kullanın. Ben en az 100 milyar bakteri içeren takviye öneriyorum. (*)

4- Onarın (Repair)

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz notu: (*) Türkiye'de probiyotik takviyelerde en çok 10 milyar bakteriye izin veriliyor. O nedenle biz takviye yerine lahana turşusu gibi doğal probiyotikli gıdaları tercih ediyoruz.

Kaynak: https://www.amymyersmd.com/2019/02/9-signs-you-have-leaky-gut/