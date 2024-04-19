- Siyaset

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'

ABD medyası, sabaha karşı İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Cuma namazı çıkışı gazetecilere konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor" dedi.

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...' mask

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin konuşan Erdoğan, “İki taraf da farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok” dedi.

Erdoğan, “Herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

"SAHİPLENME YOK..."

Erdoğan şöyle konuştu:

“İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı şeyler söylüyor. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran’ın yaptığı açıklamalara da bu ‘doğru söylüyor’ diyemiyorsunuz. İsrail’inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Amerika’yı ileri sürüyorlar… Çok daha önemlisi BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin son yapılan açıklamalarda İsrail’in yanında yer aldığını görüyoruz. Ve ABD burada herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.”

IRAK’TA GÜNDEM NE OLACAK?

Irak ziyaretine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Irak ziyaretimiz ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak’a olan ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat… Bağdat’ta sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil’de kuzey Irak sorunlarını görüşme fırsatımız olacak. Bu aynı zamanda da Irak- Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak” ifadelerini kullandı.

ALMAN CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

Öte yandan Alman Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Geçmişten bugüne dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Ticari, askeri, ekonomi konularını ele alacağız. Sayın cumhurbaşkanının bizimle yapacağı görüşmelerde Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunu görüşme fırsatımız olacak.”

Kaynak: cumhuriyet

# türkiye, seçim, ABD, var, ekonomi, AKP, İsrail

19 Nis 2024 - 17:41 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Ülkede gündem ekonomi.boş yapma ekonomiye gel hesap ver

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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