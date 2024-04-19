Ornitholoji Derneği’nde kongre pazar günü

KONGRE PAZAR GÜNÜ
Pazar günü saat 13.00’te, derneğin Tepecik Mahallesi Dr. Hamdi Açan Sokak No: 26 İzmit adresindeki merkezinde gerçekleşen olan kongrede mevcut başkan Burak Eseroğlu’nun tek aday olacağı öğrenildi. İkinci dönemine hazırlanan dernek başkanı Eseroğlu, “Kongremizin ardından yeni dönemimize başlayacağız. İnşallah kentimize yeni dereceler kazandıracak bir çalışma içinde olacağız” açıklamasında bulundu.
ADAY YÖNETİM KURULU (ASİL)
Burak ESEROĞLU (Başkan)
Refik BAŞYİĞİT
Ş. Tunç DAL
Burhan ÖZBOZKURT
İlker TÜKENMEZ
E. Ahmet ÖNCÜ
Taner ÖNER
YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Yusuf KAYA
Mustafa CABAŞ
Recep KARAOĞLU
Serkan ALTUN
Orhan BUDAK
Haluk BALABAN
Barış GÜL
DENETİM KURULU (ASİL)
Oğuz ERTOP
İbrahim YILDIZ
Temel YILMAZ
DENETİM KURULU (YEDEK)
Mustafa ERSÖNMEZ
Muhittin ALBAYRAK
Celal ERTER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.