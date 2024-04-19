19 Nis 2024 - 17:40- Gündem

Ornitholoji Derneği’nde kongre pazar günü

Türkiye’nin öncü kuş yetiştiriciliği derneklerinden biri olan ve bünyesinden bugüne kadar birçok şampiyon kuş yetiştiricisini çıkaran Kocaeli Ornitholoji Derneği’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. Derneğin geçtiğimiz 14 Nisan Pazar günü yapılması gereken olağan kongresi, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediği, 21 Nisan Pazar günü ise çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı kaydedildi.