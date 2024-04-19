Vatandaş o yolda önlem alınmasını istiyor

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Keser Caddesi Ballıca Sokak'taki yolun bitirilememesinin bölgede tehlikeye sebebiyet olduğunu dile getirdiler. Araç sürücüleri için sıkıntı yaratan bu duruma karşı yeterince önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar "Yolun en kısa süresde çift şerit yapılması ve yapılana kadar gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dediler.