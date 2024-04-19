Kuran kursunda çocuğa şiddet: İmam serbest bırakıldı!

Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan imam Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen zanlı Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Valilikten dün yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtilmişti.

Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır" ifadesine yer verilmişti.