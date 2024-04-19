19 Nis 2024 - 18:31 - Yaşam

Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu! Kimlik göstermek yeterli

Vize gerektirmeyen ülkelere sadece pasaport ile giriş yapabiliyor. Üstelik bazı ülkelere Türk vatandaşları sadece kimliği ile de gidebiliyor.