Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu! Kimlik göstermek yeterli

İşte, sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkeler…
AZERBAYCAN - 90 gün vizesiz gezme hakkı bulunuyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor.)
GÜRCİSTAN - 90 gün vizesiz bulunabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - KKTC'ye kimlikle seyahat edilebiliyor.
MOLDOVA - 180 günde 90 günü aşmayacak gibi vizesiz giriş yapılabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)
UKRAYNA - Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler grubunda yer alıyor.
BOSNA HERSEK - 180 günde 90 günü aşmaması şartıyla vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Avrupa bizi kiskaniyor. Meksika bile amerikaya turk pasaportu olanlar cok kaciyorndiye artik vize vermiyor. Turkiyeye gelemk mi hicbirseye ihtiyac yok sinir yok ki isteyen cantasini alip geliyor istersen uyusturucu baronu ol istersen terorist para verirsen vatandaslik bile var
Ger 14 - 1 TANE AVRUPA UKKESİ YOK.NE GUZEL!!!!!BİZİ KİSKANİYORLAR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.