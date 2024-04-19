Toyota yüzbinlerce aracını geri çağırdı

Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası sebebiyle Prius modeli 211 bin aracı için geri çağırma tebligatı paylaştı.Şirket tarafından yapılan açıklamada, 135 bini Japonya içinde olmak üzere dünya genelinde 211 bin Prius model aracın geri çağrıldığı aktarıldı.Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızanın tespit edildiği bildirildi.Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini de durdurduğunu kaydetti.Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika Co. açıklamasında da firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini belirtti.Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı da (MLIT) "yetersiz su geçirmezlik" kaynaklı suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi.Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" olabileceğini söyledi. Devlet televizyonu NHK haberinde, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandığını bildirdi