Kocaelispor birikmiş maaş ve primleri ödedi

Kocaelispor Yönetiminden yapılan açıklamada, futbol takımının birikmiş maaş ve primlerinin eksiksiz şekilde ödendiği duyurularak şu ifadeler kullanıldı: “19.04. 2024 Cuma günü itibariyle futbol takımının yaklaşık 15.000.000.-TL ye tekabül eden birikmiş maaş ve prim ücret ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır.”