Kocaeli Müteahhitler Birliği'nden Vali Yavuz'a ziyaret

Kocaeli Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarete dair açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sektörümüzün güncel konuları ve önümüzde ki günlerde şehrimizde hızlanacağına inandığımız Kentsel Dönüşüm başlıkları hakkında görüşlerimizi ifade ettik.Sn. Valimizin bilgi birikim ve tecrübelerinden istifade etme imkanı bulduk.Sn.Valimize yakın ilgisinden dolayı meslektaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."