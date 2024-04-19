İki belediye için soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında " Türk bayrağının kaldırıldığı" ve Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına" dair iddialar ortaya atılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'den açıklama yaptı.
"MARDİN VE DİYARBAKIR BELEDİYELERİNE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ"
Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.