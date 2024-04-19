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IMF'den Türkiye açıklaması: Biz de aynı programı tavsiye ederdik

IMF, Türkiye’de yürürlükte olan ekonomi programını desteklerini belirtti ve “Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
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IMF'den Türkiye açıklaması: Biz de aynı programı tavsiye ederdik mask

Uluslararası Para Fonu ( IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.


"UZUN ZAMAN ALACAK"

Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak" diye konuştu.

"IMF PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞME YOK"

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok" şeklinde yanıt verdi.

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19 Nis 2024 - 19:31 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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