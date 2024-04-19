19 Nis 2024 - 19:46- Gündem G:

Denizoğlu "YSK hukuksuzluğu tasdiklemiştir"

CHP İl yöneticisi Av. Olgu Denizoğlu 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Denizoğlu açıklamasında seçim sürecinde çalışan avukatlara teşekkür ederken seçim sürecini ve Körfez itiraz sürecini anlattı.

Cihat Polat
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Denizoğlu "YSK hukuksuzluğu tasdiklemiştir" mask
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NASIL GEÇTİĞİNİ PAYLAŞMAK İSTERİM

Olgu Denizoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "31 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Bu süreçte özellikle İl Hukuk Sorumlusu olarak yaşadığım tecrübeleri ve sürecin biz avukatlar açısından nasıl geçtiğini paylaşmak isterim.

31 MART ZAFERİ VE SANDIK GÜVENLİĞİ

31 Martta gerçekleşen ve pek çok il ve ilçede olduğu gibi kentimizde de Cumhuriyet Halk Partisinin zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerde, seçim güvenliğinin sağlanması konusunda elimizden ne geliyorsa yaptık.
Kocaeli'de, 200'e yakın Avukatın sandık güvenliğinde çalışması ve onların koordinasyonu, örgütlenmesi, eğitimlerini yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu süreçte hem 31 Mart yerel seçimlerinde tüm Kocaeli'nde, hem de Körfez mücadelemizde fedakarca bizlere ve partimize destek olan İlçe Hukuk Sorumlularıma ve tüm avukat meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

KÖRFEZ MÜCADELEMİZDE YAŞANANLAR

Körfez'de okullarda geç saatlere kadar süren sayım esnasında yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin ise, ilçe seçim kuruluna gelen avukatlarımız sırayla ilgili okullara gitmeye başladı. Bu süreçteki desteklerinden ötürü özellikle emektar ve tecrübeli avukatlarımıza yine gösterdikleri duruştan ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.

BİR BAŞINA BIRAKMADIK

31 Mart gecesi seçmenimizin oyuna sahip çıkmak için İl Başkanımız Sn. Bülent Sarı başta olmak üzere tüm Kocaeli Örgütlerimiz ve avukat meslektaşlarımızla başta sabaha kadar olmak üzere ysk itirazına kadar Körfez İlçe Seçim Kurulunda nöbet tuttuk. 1 saniye bile Körfez Halkının iradesini bir başına bırakmadık.

GECE GEÇ SAATLERDE...

Bu yoğun sürecin ardından Körfez İlçe Seçim Kurulu'nun, yaşanan usulsüzlüklere ilişkin bütün itirazlarımızı reddetmesi üzerine bu sefer, hukukçu ekibimizle birlikte, İl Seçim Kuruluna itiraz sürecine giriştik. Gece geç saatlerde Körfez İlçe Başkanlığında biraraya gelerek sabaha kadar yine çalışmalarımızı sürdürdük.

YÜZEYSEL İNCELEME İLE RED KARARI VERDİ

Sabahın ilk ışıklarında tamamlanan çalışma sonrası eski partili avukatların da hukuksal görüşleri alınarak saat:14:00 'de İl Seçim Kuruluna itirazı gerçekleştirdik. İl Seçim Kuruluda, maalesef İlçe Seçim Kurulu gibi bizleri şaşırtmayarak, tamamen yüzeysel inceleme ile itirazımıza red kararı verdi. İş bu hukuksuz karar, 04.04. 2024 tarihinde Örgütümüz adına şahsıma tebliğ edildi.

YSK' YA İTİRAZ SÜRECİMİZ

Partimizin bizlere yüklediği tarihsel görevi yorulmaksızın Körfez Halkı için en iyi şekilde yerine getirmek ve süreci başarılı bir şekilde tamamlamak için, fedakar ve çalışkan hukukçu arkadaşlarımız biraraya gelerek detaylı çalışmalarımızı oluşturduk. 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden çalışmalar neticesinde hazırladığımız Yüksek Seçim Kurulu itiraz dilekçesini ise, 06.04.2024 tarihinde teslim ettik.

SÜREÇ BAŞTAN AŞAĞI HUKUKSUZLUKLA DOLU

1 hafta boyunca uykusuz, yorgun ve aralıksız verdiğimiz mücadelenin, sayfalar dolusu hazırladığımız itirazların Seçim Kurulları ve YSK tarafından görmezden gelinmesini, itiraz nedenlerimizin red kararlarında gerekçelendirilmemesini, dilekçelerimizde belirttiğimiz noktaların Seçim Kurulları tarafından detaylı olarak irdelenmemesini, açıkça hukuk garabeti olarak değerlendiriyoruz.

YSK' DA BU HUKUKSUZLUĞU TASDİKLEMİŞTİR

Düşünün, 5000 küsür geçersiz oyun olduğu ve pek çok sandık sonuç tutanağında geçersizlik sebebinin yazmadığı, sayım esnasında elektrik kesintilerinin yaşandığı, mühürsüz oy torbalarının taşındığı bir süreçte Seçim Kurulları, bırakın seçimin yenilenmesini, geçersiz oyların sayılmasına dahi hükmetmemiş ve YSK' da bu hukuksuzluğu tasdiklemiştir.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Tüm yaşananlara rağmen yılmayarak Körfez’in iradesine sahip çıkan tüm avukatlarımıza, tüm sandık görevlilerimize ve örgütümüze bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyor, hakkımız olanı almak için 5 yıl boyunca, tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğimizi yineliyorum."

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19 Nis 2024 - 19:46 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat ,  Haber Merkezi

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