- Asayiş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında dikkat çeken gelişme

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davaya 22 Nisan'da devam edilecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında dikkat çeken gelişme mask

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Emniyet Müdürü Necdet Ç, 2016'da Bora Kaplan ve örgüt üyeleri tarafından 2 gün alıkonularak işkenceye maruz kaldığını öne süren Erkan D'nin iddialarıyla ilgili savunma yaptı.

Olay tarihinde görevli olduğu Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir kişinin gelerek şikayetçi olduğunu görevli komiserden öğrendiğini belirten Necdet Ç, "Gasp Büro Amirini aradım, kendisine durumu söylediğimde, 'Konuyu zaten biliyorum. Siz şahsı gönderin, iki güne Esat karakoluna gönderiyorum.' dedi. Ben de bu şekilde komiserime talimat verdim." şeklinde konuştu.


Necdet Ç, Erkan D'yi Esat karakoluna gönderdiklerini ve ertesi gün konuyu merak ettiği için komiserlerden biriyle görüştüğünü söyleyerek, "Komiser bana, 'Şahıs susma hakkını kullanmak istedi.' dedi. Ben de şüphelenerek ekibime 'Tekrar şahsa ulaşmaya çalışalım.' dedim. Şahısla konuştuğumu hatırlamıyorum. Çünkü eziyet görmüş, vahşice dişleri sökülmüş bir şahısla konuşsam muhakkak hatırlarım." beyanında bulundu.


"KİMİN KİM OLDUĞUNU ZAMAN GÖSTERECEK"

Tutuklu sanık Tansel Aktan ise 15 Temmuz'da TRT'nin önünde Bora Kaplan'ın yanındaki uzun namlulu, çelik yelekli kişinin kendisi olduğunu söyledi. FETÖ'nün o günden beri bu dosyanın altyapısını hazırladığını öne süren Aktan, şöyle devam etti:

"Süleyman Soylu itibarsızlaştırılmak istendi. Şu anda 2011-2013'te yaşananlar yaşanıyor. O zaman da her hafta böyle çeteler çökertiliyordu. 17-25 Aralık'ın altyapısını hazırladıkları daha sonra ortaya çıktı. Burada neyin altyapısını hazırladıkları da 2-3 yıl sonra anlaşılır. Kimin kim olduğunu zaman gösterecek."

Bora Kaplan'a yapılan operasyonda Kaplan'ı yere yatıran Komiser Ufuk'un kurban olduğunu iddia eden Aktan, "Emniyette bana, 'Ufuk'u öldürmeyi düşünüyormuşsunuz.' denildi. 'Ben devletçiyim, böyle bir şeyden utanç duyarım.' dedim. Ufuk komiser kendisine dikkat etsin. Onu öldürüp, bizim üzerimize atabilirler." iddiasında bulundu.

Bora Kaplan'ın yakalandığı esnada arabayı kullanan sanık Uğur Pekşen, "Emekli askerim. Suç örgütüne üye olmakla suçlanıyorum ama değilim. Bir yıldır Bora Kaplan'a ait olan toptan gıda deposunda çalışıyorum. Akşam da depoda bekçilik yapıyorum. Yasa dışı bir şey yaptığına hiç şahit olmadım." diye konuştu.

"MESLEK ALIŞKANLIĞI"

Mahkeme başkanının "Şu an aktif görev yapan askereler bile iki dolu şarjör ve iki silahla gezmiyor, sen niye geziyorsun? Araçta telefonun bulunmuş, polislere teslim etmemişsin, şifreyi de vermemişsin neden?" sorularına cevap veren Pekşen, şu beyanda bulundu:

"Meslek alışkanlığı efendim. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben vatanını seven bir insanım. Şifremi vermeme sebebim ise ailemin fotoğrafları var, özel fotoğraflarım var, o yüzden vermek istemiyorum. Kararlıyım. Suç örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum."

Pekşen'ın savunması üzerine mahkeme başkanı, Bora Kaplan'a, "Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığın beyaz renkli aracın neden zırhlıydı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Kaplan, çalışanlarını korumak amaçlı bu önlemi aldığını söyleyerek, "Biz ticaret yapıyoruz, para taşıyoruz. Duyuyoruz haberlerde. Adamı çevirmişler, gasbetmişler, öldürmüşler. Çalışanlarımın başına da böyle bir iş gelmesin diye bankadan para çekilirken de bu aracı kullanıyorduk. Ayrıca benim silaha ihtiyacım yoktur. Benim arabama bomba atsanız dahi işlemez. Araç tamamen kendimi savunma amaçlı." dedi.

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 22 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

# Ankara, ilçe, Ticaret, dikkat, var

19 Nis 2024 - 20:28 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.481.791 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahya Kaptan'da Halı Sahada Yatılı Çalışacak BAY temizlik elemanı aranıyor

05324212715

DİKKAT! İŞ İLANI!

Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...

05323404389

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL