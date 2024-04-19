Alkollü sürücüden trafik polislerine: Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 41 APU 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan bir araca çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerine gelen polis ekipleriyle tartıştı. Kazadan yara almayan sürücü A.C., trafik ekiplerine "Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız" diyerek tepki gösterip, polislerle tartıştı. A.C., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.