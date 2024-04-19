Randevu sorununa karşı yeni kararlar alındı

Son yıllarda yurttaşların yakındığı konuların başında hastanelerden alınamayan randevular yer alıyor. Muayene için 3 ay, MR için 6 ay, ultrason için bir yıl sonraya gün veriliyor olması hastaları çileden çıkarıyor.

Bugün İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek toplam 18 bin 597 adet geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcı sertifikası verildiğini açıkladı.



Bakan Koca'nın diğer gündem maddesi de hastaların randevu çilesi oldu. Bakanlığın ilgili temsilcileri ile toplantı yapan Koca "Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KADEMELİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK"

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümü için yeni kararları sosyal medyadan açıklayan Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele almış bulunuyoruz. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" dedi.



Bakan Koca şu bilgileri verdi:

* "Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

23:59'LA SINIRLAMA

* Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız"